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В США опасаются, что Китай может сбить самолет Пелоси во время ее визита в Тайвань

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 14:46
В США опасаются, что Китай может сбить самолет Пелоси во время ее визита в Тайвань Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американские военные опасаются, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

Во время брифинга, Пелоси попросили прокомментировать слова главы Белого дома Джо Байдена, который заявил о том, что военные США не считают хорошей идею посещать Тайвань.

Спикер Палаты представителей заявила, что не обсуждает свои поездки заранее из соображений безопасности.

"Я думаю, что президент имел в виду, возможно, военные боялись, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то такое", - отметила Пелоси.

Потом Пелоси отметила, что она точно "не знает, не видела и не слышала".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай анонсировал "решительные меры" в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси до Тайваня.

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