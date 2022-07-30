Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує

Статус Тайваню і суть конфлікту

Китай постійно погрожує анексією і вважає Тайвань своєю територією, хоча не контролює острів та його уряд. У 1950 році правляча в Китаї партія Гоміньдан зазнала поразки в громадянській війні і заснувала тимчасову столицю у місті Тайбей. Крім самого Тайваню під його контролем залишаються Пенху, Цзіньмень, Мацзу та інші невеликі острови, в тому числі в Південно-Китайському морі.

На сьогодні Тайвань є частково визнаною державою, але материковий Китай постійно нагадує про свій суверенітет над ним. У той же час західний світ наполягає на тому, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення. При цьому США не визнають Тайвань незалежною державою.

Якщо підтвердиться інформація про те, що Ненсі Пелосі їде на Тайвань, то вона стане найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року. Це, в свою чергу, може розцінюватися як підрив суверенітету Китаю.

Навіщо Пелосі хоче відвідати Тайвань

Нинішній спікер Палати представників протягом всієї політичної кар'єри критикувала Китай. У тому числі засуджувала порушення прав людини, проводила зустрічі з дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв розстрілу в 1989 році.

Пелосі збиралася відвідати острів у квітні 2022 року, але поїздку відклали у зв'язку з хворобою. Тоді вона не розкривала деталі планованого візиту, але днями заявила про важливість "продемонструвати підтримку Тайваню". Особливо на тлі військових провокацій з боку Китай, які загострилися з початком російського вторгнення в Україну. Експерти побоюються, що голова КНР Сі Цзіньпін візьме приклад з президента Росії Володимира Путіна і проведе свою "спеціальну військову операцію".

Офіційно Вашингтон досі не підтвердив і не спростував інформацію про запланований візит Пелосі. Відомо, що вона відвідає Японію, Південну Корею, Малайзію і Сінгапур. Тайвань же поки залишається під питанням.

Позиція Китаю

Можливий візит Пелосі на Тайвань може стати черговим витком ескалації відносин між США і Китаєм. Справа в тому, що Вашингтон надає військову підтримку Тайбею і схвалив у липні продаж військового обладнання на 108 млн доларів. Більше того, сьогодні стало відомо про те, що Конгрес США може розглянути поставки по ленд-лізу і прийняти закон, як у випадку з Україною.

Звичайно, Китай вимагає від США скасувати угоду з продажу зброї. А що стосується візиту Пелосі, то Міністерство національної оборони пообіцяло, що армія "ніколи не буде сидіти склавши руки", натякнувши на можливу військову відповідь.

На цьому тижні китайські державні ЗМІ вийшли з низкою матеріалів, основний сенс яких зводиться до того, що Тайваню доведеться відчути на собі "гнів Пекіна". А Сі Цзіньпінь в телефонній розмовою з президентом США Джо Байденом підтвердив, що не допустить втручання у справи Тайваню і має намір ліквідувати будь-яку форму його незалежності.

"Громадську думку не можна порушувати, граючи з вогнем, ви підпалите себе. Я сподіваюся, що американська сторона ясно це розуміє", - заявив він Байдену, маючи на увазі те, що анексію підтримують китайський уряд і народ.

У підсумку напередодні ймовірного візиту спікера Палати представників Пекін оголосив навчання в Південно-Китайському морі.

Що відповіли в США

Президент Байден згадував, що американські військові не вважають візит Пелосі на Тайвань гарною ідеєю. Однак не уточнив статус цієї поїздки. У той же час ЗМІ писали, що адміністрація Байдена намагалася відрадити її від візиту.

Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Джон Кірбі також зазначив, що Вашингтон не змінює свою політику щодо Тайваню, тому у Китаю немає причин для надмірного напруження. Як ця позиція відіб'ється на можливому візиті, поки не ясно.

Американські військові не виключають, що Китай може збити літак Пелосі, наприклад, на підльоті до острова. У зв'язку з цим Пентагон може залучити винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші системи, щоб забезпечити безпеку поїздки на Тайвань.

Тайвань готується до прийому

Станом на зараз літак Пелосі вилетів з бази "Ендрюс", але кінцева точка його маршруту не вказана. А Тайбей вже підняв у небо винищувачі і розгорнув засоби протиповітряної оборони в міжнародному аеропорту "Таоюань" на тлі китайських стрільб в Тайванській протоці.