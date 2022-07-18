Китай потребовал от США отменить сделку по продаже оружия Тайваню

В Китае требуют от США не продавать Тайваню оружия. Речь идет о недавней сделке на 108 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальный представитель Министерства обороны Китая полковник Тан Кэфэй заявил, что КНР выступает против возможной продажи вооружения и хочет, чтобы США и Тайвань прекратили все военные связи.

"Китайская сторона требует, чтобы американская сторона немедленно отменила вышеупомянутый план по продаже оружия Тайваню и прекратила все продажи оружия, а также разорвала американо-тайваньские военные связи", - заявил полковник.