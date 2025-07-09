Папа Римський на зустрічі із Зеленським зробив пропозицію щодо переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Вони обговорили мирні перемовини України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Ватикані розповіли, що Зеленський та Папа "обговорили триваючий конфлікт і нагальну потребу у справедливому і тривалому мирі".

"Під час дружньої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого засобу припинення воєнних дій. Святий Отець висловив своє співчуття жертвам і знову запевнив у своїх молитвах та близькості до українського народу, закликаючи до всіх зусиль, спрямованих на звільнення полонених і пошук спільних рішень", - повідомили у Ватикані.

Окрім цього Папа Римський Лев підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для проведення переговорів.

Оновлено о 16:30

Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Папою тему повернення українських дітей, викрадених РФ, та можливість залучення Ватикану до мирного врегулювання.

"Я дуже вдячний за цю зустріч, за те, що він нас прийняв, і, звичайно, за його допомогу - як духовну, так і практичну - у питанні повернення наших дітей, викрадених Росією. Ми прагнемо миру і дуже розраховуємо, що Ватикан може допомогти у створенні простору для діалогу, який приведе до завершення цієї війни", - розповів Зеленський.

Згодом Зеленський уточнив, що наразі залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Однак Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції.

"Будемо й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати", - повідомив він.



Візит Зеленського до Риму

Сьогодні Зеленський прибув до Риму, де повинна відбутись зустріч "коаліції рішучих".

Також за даними ЗМІ, Зеленський під час візиту до Риму також зустрінеться з італійським колегою Серджіо Маттареллою.

Ватикан як посередник між Україною та Росією

Раніше Зеленський заявляв, що Папа Римський Лев XIV висловив готовність узяти на себе роль у мирних переговорах між Україною та Росією. Тоді ж головний дипломат Святого Престолу кардинал П'єтр Паролін розповів, що Папа Лев планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між двома країнами, які воюють.

Однак держсекретар США Марко Рубіо припустив, що Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та Росії. Водночас він підкреслив, що не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах.