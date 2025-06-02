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Переговори України та Росії у Стамбулі завершилися, - джерело

Стамбул, Понеділок 02 червня 2025 16:13
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Переговори України та Росії у Стамбулі завершилися, - джерело Фото: Україна та РФ провели переговори у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Українська та російська делегації завершили переговори в Стамбулі. Вони тривали трохи більше години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Більш детальних подробиць переговорів співрозмовник видання не розкрив.

Варто зауважити, що інформацію про початок переговорів між Україною та Росією МЗС України оприлюднило о 14:44.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, у Стамбулі сьогодні, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України та Росії. Під час діалогу російська делегація мала представити "меморандум" про своє бачення припинення вогню і завершення війни.

Перший раунд переговорів відбувся 16 травня. Тоді сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Такий обмін відбувся з 23 по 25 травня. Сторони обмінювали не тільки військових, а й цивільних. Зокрема, Україна видала Росії колаборантів.

При цьому під час переговорів 16 травня домовитися про припинення вогню як мінімум на 30 днів не вдалося. Росія продовжувала чинити опір такій ідеї під приводом того, що перемир'я нібито посилить Україну.

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