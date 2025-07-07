Зеленський зустрінеться з президентом Італії в Римі: ЗМІ дізналися дату

Президент України Володимир Зеленський і президент Італії Серджіо Маттарелла проведуть зустріч у Римі. Імовірно, вона відбудеться в середу, 9 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica .

Журналісти уточнюють, що зустріч заплановано на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським), а наступного дня в Римі відкриється Конференція з відновлення України.

За даними видання, Маттарелла 9 липня прийме Зеленського в Квіринальському палаці (резиденція президента Італії).

"Коаліція рішучих" у Римі

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

За словами глави української держави, вони з главою британського уряду обговорили очікування від зустрічі "коаліції рішучих". Вона відбудеться в Римі через кілька днів.

До слова, раніше Єлисейський палац повідомляв, що під час зустрічі "коаліції рішучих" у Римі планують обговорити відправлення "сил стримування" в Україну.

Водночас там уточнювали, що така відправка європейських військ в Україну можлива після перемир'я між Україною і РФ.

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