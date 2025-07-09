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Зеленський прибув із візитом до Риму

Середа 09 липня 2025 12:13
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Зеленський прибув із візитом до Риму Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський прибув до Риму. Завтра, 10 липня, в італійській столиці пройде чергова зустріч "коаліції рішучих".

Про це повідомляє джерело РБК-Україна.

Чого очікувати від візиту до Риму

Нещодавно президент провів телефонні переговори з головою британського уряду Кіром Стармером. За словами Зеленського, вони обговорили очікування від зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в Римі.

Окремо варто додати, що в Єлисейському палаці повідомляли, що під час зустрічі порушуватиметься питання відправлення "сил стримування" в Україну. Втім, останнє можливе лише після перемир'я між Україною і Російською Федерацією (РФ).

Тим часом ЗМІ писали, що Зеленський під час візиту до Риму також зустрінеться з італійським колегою Серджіо Маттарелла. За словами журналістів, зустріч запланована на 17:00 за київським часом.

"Коаліція рішучих"

"Коаліція рішучих" складається з країн, які розглядають можливість відправки військових до України з метою стримування Росії від повторного нападу. Втім, на тлі активної фази війни - про введення європейських військ наразі не йдеться.

Як пояснював голова Міністерства оборони Британії Джон Гілі, метою коаліції, є спроба забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських бійців.

Попередня зустріч відбулась у травні на території Києва. Тоді ж до столиці прибули низка ключових європейських політиків: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон.

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Володимир Зеленський Рим
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