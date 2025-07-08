У Кремлі запевнили Туреччину, що готові до переговорів з Україною

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Росія заявила про готовність до третього раунду переговорів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформагенство Anadolu .

"Росіяни заявили, що готові до третього раунду переговорів. Зараз ми чекаємо на відповідь української сторони, наші контакти з ними тривають", - сказав Фідан після розмови з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Також очільник турецької дипломатії зазначив, що Москва хоче, аби "перед початком переговорів було вирішено низку питань". На його думку, переговорні команди мають ще попрацювати, щоб досягти конкретного результату.