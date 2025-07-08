У Кремлі запевнили Туреччину, що готові до переговорів з Україною
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Росія заявила про готовність до третього раунду переговорів з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформагенство Anadolu.
"Росіяни заявили, що готові до третього раунду переговорів. Зараз ми чекаємо на відповідь української сторони, наші контакти з ними тривають", - сказав Фідан після розмови з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Також очільник турецької дипломатії зазначив, що Москва хоче, аби "перед початком переговорів було вирішено низку питань". На його думку, переговорні команди мають ще попрацювати, щоб досягти конкретного результату.
Переговори України та Росії
Перший раунд переговорів відбувся 16 травня в Стамбулі. Тоді сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
2 червня у Стамбулі завершився другий раунд мирних переговорів між делегаціями України та Росії. Він тривав близько години. Посередником виступала Туреччина. Все про другий раунд - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Пізніше голова турецького МЗС Хакан Фідан заявив про очікування Туреччини, що між Україною і Росією пройде новий раунд переговорів, оскільки на зустрічі 2 червня в Стамбулі було досягнуто прогресу.
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