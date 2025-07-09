Папа Римский на встрече с Зеленским сделал предложение по переговорам с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Ватикане рассказали, что Зеленский и Папа "обсудили продолжающийся конфликт и насущную потребность в справедливом и длительном мире".

"Во время дружеского разговора была подтверждена важность диалога как лучшего средства прекращения военных действий. Святой Отец выразил свое сочувствие жертвам и снова заверил в своих молитвах и близости к украинскому народу, призывая ко всем усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений", - сообщили в Ватикане.

Кроме этого Папа Римский Лев подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для проведения переговоров.

Обновлено в 16:30

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Папой тему возвращения украинских детей, похищенных РФ, и возможность привлечения Ватикана к мирному урегулированию.

"Я очень благодарен за эту встречу, за то, что он нас принял, и, конечно, за его помощь - как духовную, так и практическую - в вопросе возвращения наших детей, похищенных Россией. Мы хотим мира и очень рассчитываем, что Ватикан может помочь в создании пространства для диалога, который приведет к завершению этой войны", - рассказал Зеленский.

Визит Зеленского в Рим

Сегодня Зеленский прибыл в Рим, где должна состояться встреча "коалиции решительных".

Также по данным СМИ, Зеленский во время визита в Рим также встретится с итальянским коллегой Серджио Маттареллой.

Ватикан как посредник между Украиной и Россией

Ранее Зеленский заявлял, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность взять на себя роль в мирных переговорах между Украиной и Россией. Тогда же главный дипломат Святого Престола кардинал Пьетр Паролин рассказал, что Папа Лев планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между двумя воюющими странами.

Однако госсекретарь США Марко Рубио предположил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и России. В то же время он подчеркнул, что не стал бы называть Ватикан посредником в этих переговорах.