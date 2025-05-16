Папа Лев XIV хоче провести переговори України та РФ у Ватикані
Папа Римський Лев XIV планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кардинала П'єтра Пароліна, головного дипломата Святого Престолу, якого цитує Politico.
Ватикан назвав "трагічним" те, що російський диктатор Володимир Путін проігнорував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.
"Це все трагічно, бо ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми знову опинилися на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація складна", - сказав Паролін.
За його словами, новообраний Папа розглядає можливість надати Ватикан для проведення переговорів України та РФ.
"Папа планує надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", - зазначив головний дипломат Святого Престолу.
Зеленський не зустрівся з Путіним
Нагадаємо, минулого тижня Україна та Європа поставили Росії дедлайн для згоди на припинення вогню. Проте російський диктатор Володимир Путін проігнорував це, але запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори, але заявив, що буде говорити напряму з Путіним про припинення вогню. Зеленський прилетів до Туреччини 15 травня і зустрівся з турецьким президентом. Але Путін проігнорував зустріч з українською делегацією.
Натомість Путін направив до Стамбула своїх чиновників низького рівня. Сьогодні українська делегація проводить переговори з росіянами. Це перші прямі переговори України та РФ за останні три роки.
Більше про переговори мі Україною та РФ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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