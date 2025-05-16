Папа Лев XIV хоче провести переговори України та РФ у Ватикані

Папа Римський Лев XIV планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кардинала П'єтра Пароліна, головного дипломата Святого Престолу, якого цитує Politico.

За його словами, новообраний Папа розглядає можливість надати Ватикан для проведення переговорів України та РФ.

"Це все трагічно, бо ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми знову опинилися на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація складна", - сказав Паролін.

Ватикан назвав "трагічним" те, що російський диктатор Володимир Путін проігнорував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

Зеленський не зустрівся з Путіним

Нагадаємо, минулого тижня Україна та Європа поставили Росії дедлайн для згоди на припинення вогню. Проте російський диктатор Володимир Путін проігнорував це, але запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори, але заявив, що буде говорити напряму з Путіним про припинення вогню. Зеленський прилетів до Туреччини 15 травня і зустрівся з турецьким президентом. Але Путін проігнорував зустріч з українською делегацією.

Натомість Путін направив до Стамбула своїх чиновників низького рівня. Сьогодні українська делегація проводить переговори з росіянами. Це перші прямі переговори України та РФ за останні три роки.

Більше про переговори мі Україною та РФ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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