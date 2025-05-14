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Папа Лев XIV запропонував посередництво "воюючим країнам": реакція Зеленського

Україна, Середа 14 травня 2025 20:20
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Папа Лев XIV запропонував посередництво "воюючим країнам": реакція Зеленського Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Лев XIV висловив готовність взяти на себе роль посередника в мирних переговорах між "воюючим країнам". Україна вдячна за такі мудрі слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", - відреагував Зеленський.

Він зауважив, що Україна сподівається на відновлення гідного миру і докладає для цього всіх зусиль.

"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - підсумував президент.

Папа Лев XIV пропонує "воюючим країнам" посередництво

Нагадаємо, що раніше сьогодні Папа Римський Лев XIV запропонував посередництво воюючим сторонам у світі. Це відбулось під час прийому представників 23 християнських Церков Сходу.

Під час промови Папа Римський також закликав лідерів "воюючих країн" зустрітись та розпочати переговори, щоб змусити зброю "замовкнути".

Зауважимо, що 8 травня новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV.

Він увійшов в історію як перший Папа Римський з американським громадянством.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.

Варто зауважити, що вже відбулась перша розмова між Папою Римським та президентом Володимиром Зеленським. Вона пройшла 12 травня.

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Володимир Зеленський Папа Римський Лев XIV
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