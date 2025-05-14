Папа Лев XIV запропонував посередництво "воюючим країнам": реакція Зеленського

Папа Лев XIV висловив готовність взяти на себе роль посередника в мирних переговорах між "воюючим країнам". Україна вдячна за такі мудрі слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", - відреагував Зеленський.

Він зауважив, що Україна сподівається на відновлення гідного миру і докладає для цього всіх зусиль.

"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - підсумував президент.