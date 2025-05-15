Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі

Сьогодні, 15 травня, у Туреччині можуть відбутися прямі переговори між Україною та Росією. Це може стати першою зустріччю обох країн за одним столом з 2022 року.

Всі подробиці щодо перемовин РФ та України в Стамбулі та події навколо цього - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Що відомо про перемовини у Стамбулі?

Хто ініціював прямі переговори між Україною та Росією?

Чому Зеленський наполягає на особистій участі Путіна?

Чи згодна Україна вести переговори без Путіна?

Хто представляє делегації на переговорах і чому російська - викликала критику?

Які вимоги висуває Росія перед переговорами, попри заяви про "безумовність"?

Що станеться, якщо ця зустріч не принесе результатів?

Що відомо станом на зараз:

11:22

У Туреччині сподіваються, що переговори стануть "новим шансом для миру".

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що переговори між Росією та Україною "відкривають нове вікно можливостей для миру між двома ворогуючими країнами".

"Туреччина завжди виступала за дипломатичний шлях досягнення миру. Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Я сподіваюся, що переговори, які відбудуться у Стамбулі, допоможуть нам відкрити нову сторінку", - сказав він.

11:19

Глава МЗС Британії Девід Ламмі також розкритикував Путіна за те, що той відправив своїх помічників і заступників російських міністрів на мирні переговори з Україною до Туреччини, відхиливши пропозицію Києва приїхати туди особисто, щоб зустрітися з Зеленським.

10:53

У російському МЗС офіційно підтвердили прибуття їх делегації до Стамбула для переговорів.

Додамо, що Україна поки не підтверджує свою участь у переговорах із делегацією, яку надіслав Кремль. Також досі не відомо хто братиме участь у перемовинах з української сторони, якщо така зустріч все ж відбудеться.

10:44

У президента США, який перебуває наразі з візитом в Катарі, запитали, чому Путін не приїхав до Стамбула?

"Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде", - сказав Трамп журналістам.

Водночас він припустив, що може прибути у п'ятницю, 16 травня, до Туреччини, "якщо це буде доречно".

Хто ініціатор перемовин

Зазначимо, що ідея вести переговори йшла від російського диктатора Володимира Путіна. Саме він запропонував провести прямі переговори "без умов" в Стамбулі як зустрічну пропозицію після того, як минулого тижня Україна разом з "коаліцією рішучих" закликала РФ до 30-денного безумовного припинення вогню з 12 травня. У разі, якщо Москва відповість відмовою - партнери України пригрозили санкціями.

Однак по суті Путін відхилив ідею та запропонував Україні перемовини 15 травня, фактично в продовження тих, "стамбульських перемовин, які відбувалися ще в 2022 році. На цю ініціативу оперативно відреагував президент США Дональд Трамп, який заявив, що Україна "має погодитися" на прямі переговори з РФ.

Тож європейські лідери вирішили почекати, чи принесе сьогоднішня зустріч результатів. Якщо ні та РФ знову лише відтягуватиме час, вони обіцяють нищівні санкції.

Зазначимо, що Зеленський прийняв пропозицію Путіна про прямі перемовини, але висунув свій контрхід. Він запропонував главі Кремля зустріч віч-на-віч у Туреччині.

Президент України зазначив, якщо Путін не прийде на переговори, це буде сигналом того, що він не зацікавлений у мирі по-справжньому. Тож він очікує, що як і США, так і Європа запровадять найсильніші пакети санкції проти РФ у разі, якщо агресор зірве перемовини.

Зеленський пояснював, що разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, з яким він сьогодні зустрічається в Анкарі, "зроблять все", щоб зустріч з Путіним відбулася, якщо той все-таки прибуде до Туреччини.

"Щоб РФ не маніпулювала містами, я одразу хочу сказати, якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю Туреччини, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, ми з Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася", - сказав Зеленський.

Чому український лідер наполягає на перемовинах з російської сторони саме з Путіним, він пояснював. Про це також говорили в ОП. Там зазначали, що по суті всі рішення ухвалює у РФ лише їх диктатор Путін.

Тому, як казав радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна, якщо на перемовинах буде не Путін, а інші російські представники, то це лише буде пропагандистська делегація і не більше.

Учасники делегацій

Україна

Зазначимо, Зеленський заявляв, що чекає Путіна особисто на зустріч в Туреччині, він зокрема також відправився до Анкари. Разом з ним у Туреччину направилася і українська делегація.

Однак в ОП пояснювали - не буде Путіна, значить і Зеленський не буде вести перемовини з будь-ким іншим з російських представників.

Рішення щодо того, чи сідати за стіл перемовин з російською делегацією, якщо в ній не буде Путіна, також за Зеленським, про це також говорив Подоляк в коментарі РБК-Україна.

Сам Зеленський пояснював, що визначатиме подальші дипломатичні кроки Києва після того, як стане відомо, хто представлятиме Росію на перемовинах у Туреччині.

До останнього тримається інтрига хто ж саме представить Україну на перемовинах, якщо ж, звісно, президент все ж вирішить, що делегація проведе перемовини з російською.

Втім, як стало відомо згодом РБК-Україна від джерел, Зеленський має зустрітися з Ердоганом в Анкарі, перш ніж ухвалювати рішення щодо "наступних кроків" у переговорах з РФ. Зустріч лідерів РФ та України запланована на 13:00.

Таким чином, раніше цього часу українсько-російські перемовини точно не відбудуться. Хоча росіяни вже зранку розганяли інформацію про "початок перемовин о 10:00".

У Центрі протидії дезінформації одразу це спростували. Там зауважили, що ворог, вкидаючи такі фейки, хоче маніпулювати темою переговорів.

Росія

Кремль довго тримав у таємниці те, хто представлятиме Росію на перемовинах. Також у Москві конкретно не відповіли, чи поїде до Туреччини Путін.

Втім, вчора ввечері російський диктатор затвердив склад делегації, і в список він себе не включив. Згідно з рішенням кремлівського диктатора, делегацію РФ зараз очолить, як і три з гаком роки тому, помічник Путіна Володимир Мединський.

Також у списку:

Михайло Галузін - заступник голови МЗС Росії.

- заступник голови МЗС Росії. Ігор Костюков - начальник Головного управління Генштабу Росії.

- начальник Головного управління Генштабу Росії. Олександр Фомін - заступник міністра оборони РФ.

Крім складу російської делегації на переговори з Україною, Путін затвердив і склад так званих експертів для переговорів:

Андрій Зорін - перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу ЗС РФ.

Катерина Подобрєєва - заступник начальника Управління глави Кремля з державної діяльності у гуманітарній сфері.

Олексій Поліщук - директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії.

Володимир Шевцов - заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони.

Водночас газета The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля раніше писала, що РФ на перемовинах у Туреччині представлятиме голова МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Таким чином, журналісти дійшли висновку, що рівень російської делегації у Стамбулі Кремль вирішив понизити.

Зазначимо, що в ЄС вже також виступили з реакцією щодо цього. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив у четвер, що відправлення президентом Путіним делегації низького рівня до Туреччини для переговорів щодо війни в Україні було "як ляпас в обличчя".

США

Раніше президент США заявляв, що особисто прилетіти до Туреччини, "щоб врятувати багато життів", але також відправив від імені США на переговори держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланців Стіва Віктоффа та Кіта Келлога.

Втім, дізнавшись, що в Стамбулі не буде Путіна, Трамп теж вирішив не їхати, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в Білому домі.

Сам Трамп сьогодні заявив, що "поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно для українсько-російських переговорів".

Водночас Рубіо сказав, що глава Білого дому "відкритий до будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні між Росією та Україною". Він також сказав заявив, що "США хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів", додавши, що військового вирішення цій війні немає.

Примітно, що якби не американська сторона, то Зеленський ще вчора був готовий блокувати перемовини з РФ, якщо Путін не приїде до Стамбула, про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що американські та європейські чиновники нібито відмовили президента України від цього. І підкреслили, що "вкрай важливо відправити принаймні делегацію вищих посадовців, як Андрія Єрмака та Андрія Сибігу".

За даними WP, українську сторону переконував також спецпосланець президента США Віткофф, який вважає участь у прямих переговорах з Росією "безпрограшною ситуацією".

Примітно, що паралельно можливим прямим перемовинам України та РФ в Анталії проходить неформальна зустріч очільників МЗС країн НАТО. І там бере участь зокрема Рубіо, з яким зустрівся глава МЗС України Андрій Сибіга

Загалом український міністр вже провів низку важливих зустрічей, що стосувалися війни. Так, він зустрівся з турецьким колегою Фіданом, провівши з ним "детальну бесіду" щодо завершення російсько-української війни. Після цього він провів зустрічі з генсеком НАТО Рютте, держсекретарем США Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Також він провів зустріч із колегами з Німеччини, Франції та Польщі.

Що пропонують сторони

І хоча Путін пропонував перемовини Україні "без попередніх умов", пізніше з боку російської сторони посипалася низка ультиматумів, які вона висуває ще від початку повномасштабної агресії.

Так, нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков озвучив набір старих ультиматумів, серед яких - так звана "денацифікація" України та визнання окупованих територій частиною Росії. Що одразу викликає сумніви у щирості намірів Кремля щодо миру.

Як пише WSJ з посиланням на неназваних українських чиновників, Україна у разі зустрічі з російською командою має намір лише обговорити те, як запровадити та контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване адміністрацією Трампа. Україна погодилася на таке припинення вогню в березні, але Путін поки що не схвалив цю ідею.

У підсумку, якщо перемовини дійсно відбудуться, це стане історичною подією - вперше від 2022 року українська та російська сторони сядуть за один стіл. Нагадаємо, попередня спроба досягти згоди в березні того ж року в Стамбулі завершилась безрезультатно. Тоді переговорний процес згас у травні, коли весь світ обговорював звірства, скоєні окупантами у Бучі та не тільки.

