Пакет військової допомоги від Словаччини та проект нових санкцій проти РФ: новини за 8 грудня

Словаччина схвалила нову допомогу Україні

Словаччина схвалила новий пакет допомоги Україні, який допоможе нам вистояти на фоні війни з Російською Федерацією.

До військового пакету допомоги увійдуть боєприпаси великих калібрів, боєприпаси для винищувачів, теплі речі, спорядження.

"Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду", - заявив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

Зеленський анонсував повернення Одеси до планових графіків відключень світла

Ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати. Найближчим часом місто може повернутися до планових графіків відключення світла.

Після масованого ракетного обстрілу 5 грудня енергетична система міста та населених пунктів навколо постраждала найбільше. Вночі фахівці знайшли спосіб перепідключити Одесу та Одеський район до мережі.

Також вирішено питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області. Звичайно, роботи продовжуються, і не лише тут, по всій країні.

ЄС має намір запровадити санкції щодо чотирьох російських телеканалів

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ може призупинити ліцензії на мовлення у блоці російських телеканалів "НТВ", "РЕН ТВ", "Росія 1" та "Перший канал".

В окремому документі, який розкриває деталі про список нових організацій, які зіткнуться з санкціями, йдеться, що ліцензії на мовлення "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" та "Першого каналу" будуть також припинені.

Також наголошується, що Європейська комісія хоче завдати шкоди військово-промисловому комплексу Росії новим пакетом санкцій, що стосується ряду галузей. Пакет спрямований на те, щоб задушити нарощування російських промислових потужностей за рахунок розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, що сприяють технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії.

Президент Червоного Хреста прибула до України

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер прибула до України з візитом. Вона планує відвідати Миколаїв та Херсонську область.

Візит голови МКЧХ триватиме чотири дні. Вона відвідає південь України та проведе низку зустрічей.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми у Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, та познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - зазначила Еггер.

Тепло, як навесні: погода на сьогодні

У п'ятницю, 9 грудня, в Україні місцями очікується мокрий сніг та дощ, на заході та сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь досить тепло.

Температура повітря 9 грудня становитиме протягом дня 0...+5 градусів, на півдні +4...+9, у Криму до +14 градусів. За словами синоптика, у Києві завтра місцями невеликий мокрий сніг, після обіду без істотних опадів. Вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.