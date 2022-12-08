"Кадирівці" втекли з території Запорізької АЕС перед візитом МАГАТЕ
"Кадирівці" залишили Запорізьку атомну електростанцію через приїзд комісії МАГАТЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає ЦНС, росіяни намагаються вчергове показати шоу перед комісією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), тому вивозять за межі станції її найбільш одіозних "захисників".
"Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки", - йдеться у повідомленні Центру.
Натомість на станцію прибув один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов, якому поставлено завдання показати "потрібну картинку" - можливий "відступ" росіян зі станції.
Центр зауважує, що раніше, під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ, росіяни навмисно обстрілювали сусідні зі станцією райони. Тому ЦНС закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його звільнення.
Сьогодні, 8 грудня, РБК-Україна повідомляло, що російські війська готують чергову провокацію на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Для цього на територію об'єкту завезли РСЗВ "Град".
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію і вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.
У Росії, у свою чергу, заявили, що Москва обговорює з МАГАТЕ декларацію щодо зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. При цьому в МЗС РФ стверджують, що захоплену станцію не збираються виводити з-під контролю Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.