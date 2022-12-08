Президентка Червоного Хреста прибула в Україну: що планує відвідати
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер прибула в Україні з візитом. Вона планує відвідати Миколаїв та Херсонську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еггер в Twitter.
Візит глави МКЧХ буде тривати чотири дні. Вона відвідає південь України, а також проведе ряд зустрічей.
"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - зазначила Еггер.
I’ve arrived in Ukraine for a four-day visit: here civilians are paying an enormous price in the deadly hostilities.— Mirjana Spoljaric (@ICRCPresident) December 8, 2022
Today I’ll meet with people in Mykolayiv and Kherson Oblast who are facing a desperate winter – and meet the @ICRC_ua and @RedCrossUkraine teams working to help. pic.twitter.com/JW51RckVKM
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність і закликав перевірити колонію в Оленівці, де загинули українські полонені.
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