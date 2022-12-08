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Президентка Червоного Хреста прибула в Україну: що планує відвідати

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Миколаїв, Четвер 08 грудня 2022 11:24
Президентка Червоного Хреста прибула в Україну: що планує відвідати Фото: президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер (icrc_org)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер прибула в Україні з візитом. Вона планує відвідати Миколаїв та Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еггер в Twitter.

Візит глави МКЧХ буде тривати чотири дні. Вона відвідає південь України, а також проведе ряд зустрічей.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - зазначила Еггер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність і закликав перевірити колонію в Оленівці, де загинули українські полонені.

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