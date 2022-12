Президентка Червоного Хреста прибула в Україну: що планує відвідати

Візит глави МКЧХ буде тривати чотири дні. Вона відвідає південь України, а також проведе ряд зустрічей.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - зазначила Еггер.

I’ve arrived in Ukraine for a four-day visit: here civilians are paying an enormous price in the deadly hostilities.



Today I’ll meet with people in Mykolayiv and Kherson Oblast who are facing a desperate winter – and meet the @ICRC_ua and @RedCrossUkraine teams working to help. pic.twitter.com/JW51RckVKM