Норвегія передала партію генераторів українським прикордонникам (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Зокрема, протидіяти незаконному переміщенню матеріалів, які можуть нести радіаційну, хімічну, бактеріологічну чи ядерну загрози", - додали у ДПСУ.

Зазначається, що отримані від норвезьких партнерів генератори допоможуть прикордонникам ефективно виконувати свої завдання попри енергетичний терор Росії.

"Світлу на кордоні бути", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Японія передасть Україні 242 генератори, а також трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання для відновлення зруйнованих електромереж.

На початку грудня в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу.

Також перед цим повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо відправки в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період відключення світла.

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