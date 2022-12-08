Норвегія передала партію генераторів українським прикордонникам (фото)
Норвегія передала партію генераторів для українських прикордонників. Це допоможе ефективніше працювати попри енергетичний терор РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Світлу на кордоні бути", - йдеться у повідомленні.
"Зокрема, протидіяти незаконному переміщенню матеріалів, які можуть нести радіаційну, хімічну, бактеріологічну чи ядерну загрози", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що Японія передасть Україні 242 генератори, а також трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання для відновлення зруйнованих електромереж.
На початку грудня в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу.
Також перед цим повідомлялося, що в Європі запустили масову кампанію "Генератори надії" щодо відправки в Україну пристроїв, які можуть допомогти у період відключення світла.
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