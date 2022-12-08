Вранці окупанти накрили мінометами одне із прикордонних сіл Сумської області.

Вранці 8 грудня російські війська відкрили мінометний вогонь по одному із прикордонних сіл Сумської області. На території населеного пункту розірвалося 15 мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ніч у Сумській області була без обстрілів. А ось вранці, близько 8 години, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін", - розповів він.