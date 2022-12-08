ЄС має намір запровадити санкції щодо чотирьох російських телеканалів: подробиці

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ може призупинити ліцензії на мовлення у блоці російських телеканалів "НТВ", "РЕН ТВ", "Росія 1" та "Перший канал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропозиції Єврокомісії, які приводить Politico .

"В окремому документі, який розкриває деталі про список нових організацій, які зіткнуться з санкціями, йдеться, що ліцензії на мовлення "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" та "Першого каналу" будуть також припинені", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що Європейська комісія хоче завдати шкоди військово-промисловому комплексу Росії новим пакетом санкцій, які зачіпають низку галузей. Пакет спрямований на те, щоб задушити нарощування російських промислових потужностей за рахунок розширеного списку зі 169 організацій, які постачають товари, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії.

Зазначається, що під нові санкції підпадають двигуни для дронів, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з заворушеннями та електронні компоненти. ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіації та космічній галузі, включивши до нього авіадвигуни та їх частини, а також поміщає під нові обмеження ноутбуки, жорсткі диски, фотоапарати та об'єктиви.

Обмеження також планують запровадити проти Петровського Яна Ігоровича. Він є командиром оперативної групи "Русич". Це неонацистське воєнізоване угрупування, яке брало участь у бойових діях разом із російськими військовими в Україні, у тому числі під Харковом, у 2022 році. "Русич" пов'язаний із приватною військовою компанією "Вагнер" та Міжрегіональною громадською організацією "Союз добровольців Донбасу".