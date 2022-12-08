Допоможуть вистояти зиму. Словаччина погодила нову допомогу Україні: подробиці

Словаччина ухвалила новий пакет допомоги Україні, який допоможе нам вистояти зиму на тлі війни з Російською Федерацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Словаччини Растіслава Качера.

Як відзначив Качер, до військового пакету допомоги увійдуть: боєзапаси великих калібрів;

боєзапаси для винищувачів;

теплі речі;

спорядження. "Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду", - додав міністр.