Допоможуть вистояти зиму. Словаччина погодила нову допомогу Україні: подробиці
Фото: Растіслав Качер, голова МЗС Словаччини (flickr.com)
Словаччина ухвалила новий пакет допомоги Україні, який допоможе нам вистояти зиму на тлі війни з Російською Федерацією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Словаччини Растіслава Качера.
Як відзначив Качер, до військового пакету допомоги увійдуть:
- боєзапаси великих калібрів;
- боєзапаси для винищувачів;
- теплі речі;
- спорядження.
"Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду", - додав міністр.
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