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Допоможуть вистояти зиму. Словаччина погодила нову допомогу Україні: подробиці

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Четвер 08 грудня 2022 16:58
Допоможуть вистояти зиму. Словаччина погодила нову допомогу Україні: подробиці Фото: Растіслав Качер, голова МЗС Словаччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Словаччина ухвалила новий пакет допомоги Україні, який допоможе нам вистояти зиму на тлі війни з Російською Федерацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Словаччини Растіслава Качера.

Як відзначив Качер, до військового пакету допомоги увійдуть:

  • боєзапаси великих калібрів;
  • боєзапаси для винищувачів;
  • теплі речі;
  • спорядження.

"Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, тому що це найжахливіша війна, вона викликає огиду", - додав міністр.

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