Тепло, як весною. Синоптик розповіла про погоду на завтра

У п'ятницю, 9 грудня, в Україні місцями очікується мокрий сніг та дощ, на заході та сході періодично сильні пориви вітру, проте скрізь досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

За словами синоптика, у Києві завтра місцями невеликий мокрий сніг, після обіду - без істотних опадів. Вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.

"Температура повітря 9-го грудня становитиме впродовж дня 0..+5 градусів, на півдні +4...+9, в Криму до +14 градусів", - розповіла синоптик.

Як повідомлялось, у четвер, 8 грудня, Київ та область накрив сильний туман. Він може протриматись до ранку п'ятниці, 9 грудня.

Нагадаємо, погода найближчими днями буде змінюватись швидко та кардинально. Якщо ще в четвер варто очікувати дощ, мокрий сніг та мороз, то вже в понеділок стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів тепла.

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