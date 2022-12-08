У Зеленського анонсували повернення Одеси до планових графіків відключень світла

Ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати. Найближчим часом місто можуть повернутися до планових графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОП Кирила Тимошенка.

Він наголосив, що після масованих ракетних обстрілів 5 грудня енергетична система міста та населених пунктів навколо постраждала найбільше.

"Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемося до планових графіків подачі електроенергії", - написав Тимошенко.

За його словами, вчора вночі фахівці знайшли спосіб перепід'єднати Одесу та Одеський район до мережі.

"Також вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області. Звісно, роботи тривають, і не тільки тут, по всій країні", - додав Тимошенко.

Фото: в ОП анонсували повернення Одеси до планових графіків відключень світла (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, що вранці в Одесі повідомляли про масові аварії в системах через напругу, яка сталася внаслідок повернення електрики в будинки.

Додамо, що сьогодні в Одесі та сусідніх населених пунктах заплановане повернення світла в домівки, зокрема для налагодження роботи опалення.

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