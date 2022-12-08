ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського анонсували повернення Одеси до планових графіків відключень світла

Новость на русском →
Одеса, Четвер 08 грудня 2022 14:06
У Зеленського анонсували повернення Одеси до планових графіків відключень світла Фото: в ОП анонсували повернення Одеси до планових графіків відключень світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати. Найближчим часом місто можуть повернутися до планових графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОП Кирила Тимошенка.

Він наголосив, що після масованих ракетних обстрілів 5 грудня енергетична система міста та населених пунктів навколо постраждала найбільше.

"Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемося до планових графіків подачі електроенергії", - написав Тимошенко.

За його словами, вчора вночі фахівці знайшли спосіб перепід'єднати Одесу та Одеський район до мережі.

"Також вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області. Звісно, роботи тривають, і не тільки тут, по всій країні", - додав Тимошенко.

Фото: в ОП анонсували повернення Одеси до планових графіків відключень світла (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, що вранці в Одесі повідомляли про масові аварії в системах через напругу, яка сталася внаслідок повернення електрики в будинки.

Додамо, що сьогодні в Одесі та сусідніх населених пунктах заплановане повернення світла в домівки, зокрема для налагодження роботи опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Офіс президента Електроенергія
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни