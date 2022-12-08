Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який включає допомогу Україні

Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голосування, яке транслює телеканал C-SPAN .

Раніше цей проект оборонного бюджету було погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу. Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки та 6 млрд доларів на ініціативу зі стримування в Європі, спрямовану проти Росії.

Документ також включає санкції за пов'язані із золотом операції з Росією, передбачає продовження на п'ять років заборони на співпрацю з Росією у військовій сфері, а також постійно робить заборону на обмін інформацією, що стосується систем ПРО, з РФ.

Крім того, в ньому зазначено, що Вашингтон має намір перешкоджати участі представників РФ у заходах G20 та інших міжнародних організацій.

Тепер проект бюджету буде винесено на голосування у Сенаті. У разі затвердження ініціативи верхньою палатою Конгресу вона надійде на підпис до президента країни Джо Байдена. Зазначимо, що цей бюджет може стати найбільшим в історії США.