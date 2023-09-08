Пакет військової допомоги Україні від США та нова підозра Коломойському: новини за 7 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет на 600 млн доларів включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Коломойському оголосили підозру за розкрадання грошей ПриватБанку

Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику "ПриватБанку" повідомлено про підозру у розкраданні понад 9,2 млрд гривень.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.

США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів, - NYT

США збираються відправити Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом, повідомляє The New York Times.

За добу бійці ВМС знищили два російські катери

Українським бійцям Військово-морських сил вдалося знищити за добу два катери російських окупантів.

"За минулу добу підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 2 катери, 2 артилерійські системи, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні ВМС.

Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, - нардеп

Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони матимуть статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Про це розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Раді Федір Вениславський.

Прикордонники підняли прапор України над двома селами на Харківщині

Українські прикордонники підняли український прапор над селами Строївка та Тополі Харківської області. Населені пункти перебувають у так званій "сірій зоні" на кордоні з Росією.