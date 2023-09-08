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Пакет военной помощи Украине от США и новое подозрение Коломойскому: новости за 7 сентября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 600 млн долларов. Тем временем олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение.

Более детально о том, что произошло в четверг, 7 сентября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины, сумма которого составляет 600 млн долларов.

"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет на 600 млн долларов включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

Коломойскому объявили подозрение за хищение денег ПриватБанка

Бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" сообщено о подозрении в хищении более 9,2 млрд гривен.

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

США в скором времени передадут Украине новую партию кассетных боеприпасов, - NYT

США собираются отправить Украине больше кассетных боеприпасов. Это может произойти в ближайшее время, сообщает The New York Times. 

За сутки бойцы ВМС уничтожили два российских катера

Украинским бойцам Военно-морских сил удалось уничтожить за сутки два катера российских оккупантов.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 24 оккупантов, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров", - говорится в сообщении ВМС.

Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Пограничники подняли флаг Украины над двумя селами в Харьковской области

Украинские пограничники подняли украинский флаг над селами Строевка и Тополи Харьковской области. Населенные пункты находятся в так называемой "серой зоне" на границе с Россией.

 

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