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Окупанти вдарили по Запорізькому району з балістики, - ОВА

Запоріжжя, Четвер 07 вересня 2023 11:17
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Окупанти вдарили по Запорізькому району з балістики, - ОВА Фото: обстріл Запорізького району з балістики влаштувала РФ 7 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Запорізький район у четвер, 7 вересня. Ворог для удару використав балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Ворог поцілив по Запорізькому району.Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням", - розповів очільник регіону.

За його словами, на місце вже вирушили всі відповідні служби.

"Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку!" - додав Малашко.

Обстріли Запоріжжя

Запоріжжя із постійною періодичністю обстрілює Росія після масштабного вторгнення в Україну, використовуючи різні види озброєння.

Цей обстріл - другий за два останні дні. Буквально вчора, 6 вересня, окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників підприємства.

Нагадаємо, Росія вперше використала балістику для ударів по Києву у січні 2023 року. Столицю ворог атакував ракетами зенітного комплексу С-400. А з початку вторгнення окупанти для ударів по Україні використовують три види балістики - "Точка-У", "Іскандер-М" та зенітні комплекси С-300 та С-400.

Проблема полягає в тому, що українська ППО не може ефективно збивати цей вид ракет. Докладніше про них - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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