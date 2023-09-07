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Понад 600 окупантів, 37 артсистем та 22 дрони. Генштаб оновив втрати Росії

Україна, Четвер 07 вересня 2023 08:17
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Понад 600 окупантів, 37 артсистем та 22 дрони. Генштаб оновив втрати Росії Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 7 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 266900 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4506 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 8703 (+21) од,
  • артилерійських систем - 5722 (+37) од,
  • РСЗВ - 753 (+5) од,
  • засоби ППО - 506 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4541 (+22),
  • крилаті ракети - 1455 (+8) од,
  • кораблі /катери - 19 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8217 (+27) од,
  • спеціальна техніка - 859 (+7).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ успішно просуваються на південь від Бахмута. Також українські військові завдали 18 ударів за допомогою авіації по окупантах. Минулої доби сталося 39 бойових зіткнень.

Зокрема, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ поступово відвойовують позиції на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ просунулися на схід від Невельського в Донецькій області та на захід від Вербового Запорізької області.

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