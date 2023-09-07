Не лише ракетні атаки. У Повітряних силах спрогнозували ймовірні сценарії на осінь

Росія може готувати до масових обстрілів України восени. Окупанти будуть використовувати не лише ракети, але й "Шахеди" власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях" - сказав Ігнат.

Він припустив, що новіше озброєння, високоточні ракети, ворог, ймовірно, буде використовувати для ударів вглиб України. Також речник вважає, що росіяни можуть зосередить на ударних дронах.

"Все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БПЛА типу "Шахед". Є вже у них можливості у себе їх складати. Тому, мабуть, будуть нарощувати саме "Шахеди" і буде більше з'являтися "Шахедів", щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв варто очікувати і готувати засоби протидії", - додав речник.

Масові обстріли України

Минулої осені та зими російські загарбники масова обстрілювали України. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою загарбників було знеструмити Україну, тому окупанти обстрілювали важливі енергетичні об'єкти. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Вчора президент Володимир Зеленський провів ставку щодо підготовки до зими.

Чого чекати українцям восени і взимку, чи будуть відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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