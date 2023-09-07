ua en ru
Чт, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів, - NYT

Вашингтон, Четвер 07 вересня 2023 09:22
UA EN RU
США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів, - NYT Фото: США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США збираються надіслати Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Time.

Видання, посилаючись на американських чиновників, заявляє, що українська армія незабаром може отримати нову партію касетних снарядів.

"Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром", - йдеться у матеріалі.

При цьому видання з посиланням на українських військових зазначає, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

"Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається", - сказав український морпіх Сергій, який брав участь у боях за Урожайне.

Касетні боєприпаси для України

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це стало тимчасовим вирішенням проблеми з постачанням артилерійських снарядів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ. Також американські ЗМІ повідомляли, що США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії.

Варто зазначити, що Росія і раніше використовувала касетні боєприпаси як на лінії зіткнення, так і для обстрілів мирного населення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
DAILY
До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні