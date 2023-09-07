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За добу бійці ВМС знищили два російських катери

Україна, Четвер 07 вересня 2023 11:01
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За добу бійці ВМС знищили два російських катери Фото: катери РФ знищили бійці ВМС на ранок 7 вересня (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок четверга, 7 вересня, українським бійцям Військово-морських сил вдалося знищити за добу два катери російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, 2 катери, 2 артилерійські систему, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними на ранок четверга, 7 вересня, з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 19 кораблів та катерів. Зокрема, один з російських катерів було знищено 3 вересня.

Як раніше розповідав віце-адмірал Олексій Неїжпапа, серед знищених суден і катерів - великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" та "Раптер".

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