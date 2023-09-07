США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.
Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.
До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Військова допомога Україні від США
США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку у 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.
Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.
При цьому вчора Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого становить понад 1 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.