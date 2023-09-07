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ЗСУ просунулися на півдні України: де точаться найзапекліші бої

Україна, Четвер 07 вересня 2023 08:45
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ЗСУ просунулися на півдні України: де точаться найзапекліші бої Фото: ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни продовжують тиснути на противника на Мелітопольському напрямку. Тяжкі бої тривають, наші бійці мають успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, Сили оборони мали успіх південніше населеного пункту Роботине та західніше Вербового на Мелітопольському напрямку. Воїни закріплюють на досягнутих рубежах.

ЗСУ просунулися на півдні України: де точаться найзапекліші бої

скриншот deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії. ЗСУ просуваються південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Своєю чергою російські окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Також, за словами Ковальова, ЗСУ стримують наступ ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки та Оріхово-Василівки", - додав речник.

ЗСУ просуваються на фронті

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. За повідомленнями деяких ЗМІ, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також наші воїни тиснуть на противника на Бахмутському напрямку. ЗСУ просуваються південніше Бахмута. Аналітики ISW вважають, що українські бійці витіснили війська РФ з позицій на південь від Бахмута.

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