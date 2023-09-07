Прикордонники підняли прапор України над двома селами в Харківській області (відео)

Українські прикордонники підняли український прапор над селами Строївка та Тополі Харківської області. Населені пункти знаходяться в так званій "сірій зоні" на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в МВС, населені пункти знаходяться на кордоні з РФ у так званій "сірій зоні".

"Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли прапор України", - пояснили військові.

Деокупація Харківської області

Нагадаємо, під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, коли також зокрема, було звільнено і Херсон, за кілька днів вдалося звільнити майже всю Харківську область, у тому числі і Куп'янськ, та частину територій на сході. Докладніше про цю операцію, з дати проведення якої пройшов уже рік, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Села Строївка і Тополі розташовані у Куп'янському районі Харківської області. Зокрема, село Тополі знаходиться на правому березі річки Оскол, примикає до кордону з Росією, а село Строївка - на відстані 4 км від правого берега річки Оскол та за 1 км від кордону з Росією. Від села Строївка до села Тополі 3 км.