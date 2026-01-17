Пакет ракет до систем ППО для України та запобіжний захід для Тимошенко: новини за 16 січня

Україна отримала серйозний пакет ракет для систем протиповітряної оборони. Тим часом суд обрав запобіжний захід лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 16 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський

В Україні було кілька систем протиповітряної оборони без ракет, проте з ранку п'ятниці, 16 січня, необхідні боєприпаси надійшли, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна має "дуже багато" різних систем, які були завезені за час повномасштабної війни і які постійно потребують пакетів ракет.

Тимошенко обрали запобіжний захід у справі про підкуп нардепів

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень.

Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування.

Росіяни намагалися прорвати кордон у напрямку Дігтярного на Харківщині, - ДПСУ

Російські війська намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили ворожу атаку.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, відбиваючи ворожу атаку, українські захисники знищили 21 окупанта, ще 11 було поранено.

ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

За словами віцепрем'єра Олексія Кулеби, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський

Українська розвідка повідомила про підготовку Росії до нанесення нових масованих ударів по Україні, розповів президент Володимир Зеленський.

За словами лідера країни, багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України, однак поставок ракет для ППО і систем недостатньо.