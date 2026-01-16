Росіяни намагалися прорвати кордон у напрямку Дігтярного на Харківщині, - ДПСУ

Російські війська намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили ворожу атаку та знищили понад 20 окупантів.

Як передає РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону.

"Це (атака - ред.) відбувалося на напрямку населеного пункту Дігтярне. До цього раніше противник з'являвся невеличкими групами поряд кордону, напевно, промацуючи ситуацію. Але на початку цього тижня, фактично кілька днів, уже накопичивши певні свої сили, малими піхотними групами, але в більшій кількості намагався атакувати позиції прикордонних підрозділів", - розповів Демченко.

За його словами, відбиваючи ворожу атаку, українські захисники знищили 21 окупанта, ще 11 були поранені.

Речник зазначив, що наразі фіксуються спроби росіян розширити зону боїв і на сусідні населені пункти - Кругле та Бугруватка.

"Ворог не полишає спроб, щоб прорвати державний кордон, розширити зону боїв по території України, але завдяки стійкості і мужності кожного українського воїна і прикордонників досягти результатів ворогу на цьому напрямку не вдається", - додав Демченко.

Він також розповів, що поблизу прикордонного села Сотницький Козачок на Харківщині, наразі активності ворога не спостерігається.

Водночас напередодні окупанти намагалися штурмувати позиції прикордонних підрозділів у напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори, проте зазнали втрат і не досягли результату в просуванні.