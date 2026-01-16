Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram .

"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам", - йдеться у його заяві.

За словами лідера країни, багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України, однак постачання недостатньо.

"Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки", - закликав Зеленський.