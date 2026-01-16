ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 20:23
UA EN RU
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українська розвідка повідомила про підготовку Росії до завдання нових масованих ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.

"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам", - йдеться у його заяві.

За словами лідера країни, багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України, однак постачання недостатньо.

"Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки", - закликав Зеленський.

Удари по енергетиці України

Наразі в Україні склалася дуже важка ситуація в енергетиці через постійні російські терористичні атаки енергосистеми та дуже сильні морози.

Зокрема, в ніч на сьогодні, 16 січня, росіяни атакували об'єкти енергетики одразу у кількох областях. В результаті знеструмлення спостерігаються у Запорізькій та Харківській областях.

Станом на 15 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишалася в Києві. Після двох російських масованих ракетно-дронових атак - 9 та 13 січня - енергосистема в столиці та Київській області зазнала серйозних пошкоджень.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Зазначимо, 14 січня Володимир Зеленський заявив, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.

Про перші рішення в рамках подолання надзвичайної ситуації в енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу