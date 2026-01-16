Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Українська розвідка повідомила про підготовку Росії до завдання нових масованих ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.
"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам", - йдеться у його заяві.
За словами лідера країни, багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України, однак постачання недостатньо.
"Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки", - закликав Зеленський.
Удари по енергетиці України
Наразі в Україні склалася дуже важка ситуація в енергетиці через постійні російські терористичні атаки енергосистеми та дуже сильні морози.
Зокрема, в ніч на сьогодні, 16 січня, росіяни атакували об'єкти енергетики одразу у кількох областях. В результаті знеструмлення спостерігаються у Запорізькій та Харківській областях.
Станом на 15 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишалася в Києві. Після двох російських масованих ракетно-дронових атак - 9 та 13 січня - енергосистема в столиці та Київській області зазнала серйозних пошкоджень.
Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.
Зазначимо, 14 січня Володимир Зеленський заявив, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.
Про перші рішення в рамках подолання надзвичайної ситуації в енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.