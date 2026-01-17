Пакет ракет к системам ПВО для Украины и мера пресечения для Тимошенко: новости за 16 января

Украина получила серьезный пакет ракет для систем противовоздушной обороны. Тем временем суд избрал меру пресечения лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 16 января, - в материале РБК-Украина .

Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский

В Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет, однако с утра пятницы, 16 января, необходимые боеприпасы поступили, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина имеет "очень много" различных систем, которые были завезены за время полномасштабной войны и которые постоянно нуждаются в пакетах ракет.

Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов

ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен.

Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в подкупе народных депутатов в обмен на голосование.

Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного на Харьковщине, - ГПСУ

Российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, отражая вражескую атаку, украинские защитники уничтожили 21 оккупанта, еще 11 были ранены.

ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа

Кабмин утвердил изменения, которые разрешают регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, в ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве.

Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский

Украинская разведка сообщила о подготовке России к нанесению новых массированных ударов по Украине, рассказал президент Владимир Зеленский.

По словам лидера страны, много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины, однако поставок ракет для ПВО и систем недостаточно.