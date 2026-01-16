Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський

До сьогоднішнього ранку в Україні було кілька систем протиповітряної оборони без ракет. Однак сьогодні необхідні боєприпаси біли отримані.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами зустрічі з чеським колегою Петром Павелом.

Він зазначив, що Україна має "дуже багато" різних систем, які були завезені за час повномасштабної війни і які постійно потребують пакети ракет. Він додав, що питання не лише в системах Patriot, яких "ніколи не буде вистачати".

"Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це - в Україні, я можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо", - повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, останнім часом Україна зіткнулася з дефіцитом ракет різного типу.

"Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем (ППО, - ред.) без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети", - зазначив лідер країни.

Президент наголосив, що кожен пакет ракет "вибиває з країн Європи та Америки". Він додав, що в цьому не можна звинувачувати тільки Америку, тому що "ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику".