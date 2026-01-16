ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 15:38
UA EN RU
ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години Ілюстративне фото: в Україні послаблять комендантську годину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram.

За словами Кулеби, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

Нововведення працюватимуть у такий спосіб:

  • на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
  • дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.
  • пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торговельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
  • для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, про те, що українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, стало відомо ще 13 січня.

Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення комендантської години, але не по всій країні.

Водночас український уряд ухвалив рішення внести будинки з електроопаленням до списку критичної інфраструктури. Тепер там не будуть відключати світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптеки Комендантська година
Новини
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу