ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram .

Нововведення працюватимуть у такий спосіб:

За словами Кулеби, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, про те, що українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, стало відомо ще 13 січня.

Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення комендантської години, але не по всій країні.

Водночас український уряд ухвалив рішення внести будинки з електроопаленням до списку критичної інфраструктури. Тепер там не будуть відключати світло.