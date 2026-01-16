ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години
Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram.
За словами Кулеби, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.
Нововведення працюватимуть у такий спосіб:
- на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
- дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.
- пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торговельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
- для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.
Надзвичайна ситуація в енергетиці
Нагадаємо, про те, що українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, стало відомо ще 13 січня.
Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.
Також президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення комендантської години, але не по всій країні.
Водночас український уряд ухвалив рішення внести будинки з електроопаленням до списку критичної інфраструктури. Тепер там не будуть відключати світло.