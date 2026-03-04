Канцлер Мерц закликав посилити тиск на Москву після зустрічі з Трампом
Канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі 3 березня наголосив, що Європа не допустить укладення угод щодо України без урахування її позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Читайте також: Ядерний альянс Франції та Німеччини: Мерц повідомив про "конкретні кроки"
Європа має брати участь у рішеннях щодо України
"Без участі європейців угоди не буде", - зазначив Мерц, акцентуючи, що будь-які домовленості щодо українського питання мають відображати інтереси всіх європейських країн.
Канцлер наголосив, що думка європейців має враховуватися нарівні з зусиллями США щодо дипломатичного врегулювання.
Посилення тиску на Москву
Під час переговорів Мерц також заявив про необхідність нарощування тиску на Москву для досягнення прогресу в переговорах із РФ.
"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву!", - наголосив він.
На його думку, тільки тиск з боку Вашингтона здатен змусити російське керівництво йти на поступки.
Роль Європи в мирному врегулюванні
Канцлер додав, що Європа має брати активну участь у мирних переговорах між РФ і Україною, які ведуться за посередництва США.
"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно довгостроковим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", - заявив Мерц.
Таким чином, позиція Німеччини відображає прагнення ЄС бути повноцінним учасником процесу врегулювання конфлікту і гарантувати, що інтереси Європи будуть враховані.
Нагадуємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц продемонстрував, що статистика важлива, але враження сильніші: розповідаючи про успіхи в боротьбі з нелегальною міграцією, він перетворив свій звіт на ефектний публічний виступ.
Зазначимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив дії українських військ у лютому, наголосивши, що оборона країни була ефективнішою, ніж зазвичай відображають ЗМІ, зазначивши водночас суттєві територіальні успіхи та відчутний вплив конфлікту на економіку Росії.