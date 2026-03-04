ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Канцлер Мерц закликав посилити тиск на Москву після зустрічі з Трампом

Німеччина, США, Середа 04 березня 2026 05:05
UA EN RU
Канцлер Мерц закликав посилити тиск на Москву після зустрічі з Трампом Фото: Фрідріх Мерц (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі 3 березня наголосив, що Європа не допустить укладення угод щодо України без урахування її позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Ядерний альянс Франції та Німеччини: Мерц повідомив про "конкретні кроки"

Європа має брати участь у рішеннях щодо України

"Без участі європейців угоди не буде", - зазначив Мерц, акцентуючи, що будь-які домовленості щодо українського питання мають відображати інтереси всіх європейських країн.

Канцлер наголосив, що думка європейців має враховуватися нарівні з зусиллями США щодо дипломатичного врегулювання.

Посилення тиску на Москву

Під час переговорів Мерц також заявив про необхідність нарощування тиску на Москву для досягнення прогресу в переговорах із РФ.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву!", - наголосив він.

На його думку, тільки тиск з боку Вашингтона здатен змусити російське керівництво йти на поступки.

Роль Європи в мирному врегулюванні

Канцлер додав, що Європа має брати активну участь у мирних переговорах між РФ і Україною, які ведуться за посередництва США.

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно довгостроковим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", - заявив Мерц.

Таким чином, позиція Німеччини відображає прагнення ЄС бути повноцінним учасником процесу врегулювання конфлікту і гарантувати, що інтереси Європи будуть враховані.

Нагадуємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц продемонстрував, що статистика важлива, але враження сильніші: розповідаючи про успіхи в боротьбі з нелегальною міграцією, він перетворив свій звіт на ефектний публічний виступ.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив дії українських військ у лютому, наголосивши, що оборона країни була ефективнішою, ніж зазвичай відображають ЗМІ, зазначивши водночас суттєві територіальні успіхи та відчутний вплив конфлікту на економіку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Україна
Новини
Дістали і там? Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі
Дістали і там? Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою