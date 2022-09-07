Отчет МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и деоккупация на юге: новости за 6 сентября

Война России против Украины: главные новости

МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

В частности, агентство призвало создать зону ядерной безопасности вокруг станции, которая поможет предотвратить радиационную катастрофу.

ВСУ освободили новые территории на юге: готовится официальное сообщение

Украинские военные отбили некоторые населенные пункты на юге. Об освобожденных территориях не сообщают сразу же, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией

Европейская комиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан РФ. Теперь решение должен утвердить Европейский Совет.

Такие меры хотят ввести в связи с тем, что Россия не должна иметь права на упрощение визового режима до тех пор, пока она ведет свою агрессивную войну против Украины.

Трасс официально назначена премьером Британии

Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Для назначения на этот пост она прибыла в поместье Балморал в Шотландии на аудиенцию к королеве Елизавете II.

Монарх одобрила кандидатуру лидера консерваторов на должность премьер-министра страны и поручила сформировать новое правительство.

Еврокомиссия предложила два варианта чрезвычайного ограничения цен на газ из России, - FT

Энергетическое агентство Европейской комиссии рекомендовало государствам-членам ЕС ввести чрезвычайные меры по ограничению оптовых цен на поставки газа и предложило два варианта действий.

Первый вариант предполагает установление лимита на оплату импортируемого из России газа, а второй вариант - введение системы ограничения цен, которая будет отличаться в разных странах в зависимости от их энергетического баланса.

Ночью заморозки, а днем до +23: какой будет погода завтра

В некоторых областях Украины ночью 7 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +23 градусов.