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Трасс официально назначена премьером Британии

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Вторник 06 сентября 2022 14:46
Трасс официально назначена премьером Британии Фото: премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Для назначения на этот пост она прибыла в поместье Балморал в Шотландии на аудиенцию к королеве Елизавете II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Монарх одобрила кандидатуру лидера консерваторов на должность премьер-министра страны и поручила сформировать новое правительство.

После этой церемонии Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты на посту главы правительства.

Фото: Лиз Трасс на аудиенции у королевы (twitter.com/MajestyMagazine)

До этого на встречу с монархом прибыл Борис Джонсон, на которой Елизавета II приняла его отставку, после чего политик покинул дворец.

Отметим, что Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Кто такая Лиз Трасс

Элизабет Трасс 47 лет. Родилась в Оксфорде. В Оксфордском университете изучала политику, экономику и философию. Поддерживала Консервативную партию еще будучи студенткой.

Впервые стала членом Палаты общин в 2010 году, а спустя два года получила должность министра образования. В 2014 году Трасс назначили министром окружающей среды. В кабинете Терезы Мэй возглавляла Министерство юстиции, а затем стала главным секретарем казначейства.

После избрания премьером Бориса Джонсона в 2019 году Лиз Трасс осталась в правительстве, но была переведена на пост министра внешней торговли. С сентября 2021 года - министр иностранных дел Великобритании.

Напомним, вчера по результатам голосования лидером правящей Консервативной партии и, автоматически, премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс.

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