Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

В сообщении ЕК отмечается, что такие меры необходимо ввести, поскольку Россия не должна иметь права на упрощение визового режима до тех пор, пока она ведет свою агрессивную войну против Украины.

"Это означает, что российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы", - детализируют в ЕК.

В случае утверждения приостановки упрощенного визового режима:

Визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро.

Время обработки документов будет увеличено (стандартный срок, в течение которого консульства должны принять решение по заявлению о выдаче визы, увеличится с 10 до 15 дней. Этот срок может быть продлен максимум до 45 дней).

Будут действовать жесткие правила при выдаче многократных шенгенских виз.

При этом в ведомстве отмечают, что для утверждения приостановки упрощенного визового режима с Россией Европейский Совет должен поддержать соответствующее предложение Еврокомиссии.

По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, новые визовые ограничения должны вступить в силу 12 сентября.

Стоит заметить, что ЕС согласовал упрощенный визовый режим с Россией еще в 2007 году. 25 февраля 2022 года его действие было приостановлено в отношении российских чиновников. Сейчас же Евросоюз планирует, чтобы упрощенный визовый режим со страной-агрессором был приостановлен полностью.