ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ (видео)

Украинские военные уничтожили склад оккупантов в оккупированной Балаклее (Харьковская область) и продемонстрировали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.

"На видео поражение состава оккупантов в Балаклее, установки С-300, а также САУ противника", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ОП анонсировали хорошие новости по продвижение ВСУ на Харьковском направлении.

Также ВСУ вна фронте систему "Ураган". Украинские военные рассказали о преимуществах отечественной системы над советской.

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