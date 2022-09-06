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ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ (видео)

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 19:33
ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ (видео) Фото: ВСУ уничтожили склад оккупантов в Балаклее, установку С-300 и САУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили склад оккупантов в оккупированной Балаклее (Харьковская область) и продемонстрировали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.

"На видео поражение состава оккупантов в Балаклее, установки С-300, а также САУ противника", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ОП анонсировали хорошие новости по продвижение ВСУ на Харьковском направлении.

Также ВСУ вна фронте систему "Ураган". Украинские военные рассказали о преимуществах отечественной системы над советской.

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