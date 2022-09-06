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ВСУ отбили атаки россиян возле 8 населенных пунктов: сводка Генштаба

Новина українською →
Киев, Вторник 06 сентября 2022 18:56
ВСУ отбили атаки россиян возле 8 населенных пунктов: сводка Генштаба Фото: украинские военные сегодня отбили все атаки россиян (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В течение сегодняшнего дня, 6 сентября 2022 года, Вооруженные силы Украины отбили атаки россиян возле 8 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба.

Сообщается, что силы обороны не дают противнику возможности продвигаться вглубь территории Украины. Украинские военные успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

Кроме того, россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение и с высокой интенсивностью ведут воздушную разведку БПЛА. За минувшие сутки по военным и гражданским объектам на территории Украины нанесены более шести ракетных и более десяти авиационных ударов.

Ситуация на отдельных направлениях

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;
  • На Северском направлении россияне обстреляли инфраструктуру населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области;
  • На Харьковском направлении обстреляны объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман;
  • На Славянском направлении активных наступательных действий не было. Обстреламсо стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое;
  • На Краматорском направлении огневое поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорово, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;
  • На Бахмутском направлении огневому поражению поддались районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Опытное и Раздолевка;
  • На Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское;
  • На Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;
  • На Запорожском направлении враг вел огонь из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Червоного, Полтавки и Зализнычного;
  • На Южнобужском направлении противник вел обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершил более 50 вылетов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский сегодня объявит об успехах украинских войск на Харьковском направлении.

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