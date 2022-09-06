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В Бердянске снова прогремел взрыв

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Запорожье, Вторник 06 сентября 2022 17:17
В Бердянске снова прогремел взрыв Фото: в Бердянске раздался уже второй взрыв за день (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 6 сентября, в оккупированном Бердянске прогремел уже второй взрыв за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Еще один взрыв в микрорайоне Слободка", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, несколько часов назад в Бердянске раздавались взрывы со стрельбой. Позже стало известно, что был взорван автомобиль принадлежащий гауляйтеру города Артему Бардину, затем произошла перестрелка. Коллаборант в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Напомним, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.

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