ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных, - Генштаб

Фото: ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных (Getty Images)

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50150 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили: личного состава - 50150 (+350) человек;

танков - 2077 (+9) единиц;

боевых бронированных машин - 4484 (+25) единиц;

артиллерийских систем - 1179 (+22) единиц;

РСЗО - 296 (+2) единиц;

средства ПВО - 156 (+0) единиц;

самолетов - 236 (+) единиц;

вертолетов - 207 (+1) единиц;

БПЛА - 876 (+9) единиц;

крылатые ракеты - 209 (+4) единиц;

корабли /катера - 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) единиц;

специальная техника - 109 (+2). Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.