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ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Вторник 06 сентября 2022 08:46
ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных, - Генштаб Фото: ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50150 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - 50150 (+350) человек;
  • танков - 2077 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин - 4484 (+25) единиц;
  • артиллерийских систем - 1179 (+22) единиц;
  • РСЗО - 296 (+2) единиц;
  • средства ПВО - 156 (+0) единиц;
  • самолетов - 236 (+) единиц;
  • вертолетов - 207 (+1) единиц;
  • БПЛА - 876 (+9) единиц;
  • крылатые ракеты - 209 (+4) единиц;
  • корабли /катера - 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) единиц;
  • специальная техника - 109 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые четыре дня украинского контрнаступления на юге Россия потеряла около 1500 солдат.

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