ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных, - Генштаб
Фото: ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50150 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:
- личного состава - 50150 (+350) человек;
- танков - 2077 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин - 4484 (+25) единиц;
- артиллерийских систем - 1179 (+22) единиц;
- РСЗО - 296 (+2) единиц;
- средства ПВО - 156 (+0) единиц;
- самолетов - 236 (+) единиц;
- вертолетов - 207 (+1) единиц;
- БПЛА - 876 (+9) единиц;
- крылатые ракеты - 209 (+4) единиц;
- корабли /катера - 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) единиц;
- специальная техника - 109 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что за первые четыре дня украинского контрнаступления на юге Россия потеряла около 1500 солдат.
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