Ночью заморозки, а днем до +23: какой будет погода завтра

В некоторых областях Украины ночью 7 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, температура ночью на западе, севере и в центре опустится до 4-5 градусов выше нуля. Тем временем на Закарпатье ожидается +9 градусов.

Днем столбик термометра в этих регионах покажет 16-17 градусов с отметкой "плюс". На Закарпатье и юге температура воздуха повысится до 21-23 градусов тепла.

Погода в Киевской области

Температура по области ночью ожидается в приделах 2-7 градусов выше нуля. На поверхности грунта заморозки 0...+5 градусов. Днем в столице и вближайших городах температура составит до +19 градусов.