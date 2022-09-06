Украинские бойцы сбили 5 из 6 ракет, которые утром Россия выпустила по стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Обновлено. Стало известно, что четыре ракеты были сбиты над Николаевской областью.

"06 сентября, в промежуток времени с 07:00 до 08:00, в небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены четыре крылатые ракеты класса "воздух - земля" Х-101", - сообщили в Воздушном командовании "Юг".

"Сегодня утро начинается с добрых новостей, зенитными ракетными войсками Воздушных сил сбито вертолет Ка-52 оккупантов, а также имеем еще один хороший результат - это сбивание 5 из 6 ракет Х-101, которые оккупанты выпустили сегодня утром (когда раздавалась воздушная тревога по стране) с самолетов Ту-95 с севера Каспийского моря", - рассказал Игнат.

Масштабная воздушная тревога по утрам

Напомним, сегодня утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время которой взрывы слышали в Кривом Роге, позже местные власти сообщили об ударе по городу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.