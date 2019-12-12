Особый статус Донбасса и госбюджет-2020: новости за 11 декабря

У Зеленского отредактировали текст коммюнике нормандской встречи

Офис президента Украины отредактировал текст коммюнике нормандской встречи в части, где говорится об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном сайте президента.

В частности, в первоначальной версии, которая доступна по ссылке, "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)". В обновленной редакции слова "Закона" уже нет.

Комитет Рады принял решение по закону об особом статусе Донбасса

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной раде принять законопроект №2569 о продлении особого статуса Донбасса за основу и в целом. Об этом заявил председатель комитета по вопросам государственной власти Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документом предлагается продлить особый статус на год.

Зеленский подписал бюджет- 2020

Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. В его основу заложили курс доллара по 27,5 гривны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Основная новость для украинцев - это то, что минимальная зарплата вырастет до 4723 грн ($194,24) в месяц, а прожиточный минимум — до 2102 грн ($86,45) в месяц. Его будут повышать постепенно - с 1 июля и с 1 декабря.

В Одессе нашли тело еще одного погибшего при пожаре в колледже

В Одессе на месте пожара в колледже найдено еще одно тело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую". Таким образом количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара. Пропавшими до сих пор считаются трое людей.

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Ее обвиняют в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям.

В ГБР подтвердили проведение расследования против Порошенко

Государственное бюро расследований начало расследование о возможной государственной измене пятым президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование возможного преступления Порошенко во время подготовки и проведения переговоров 11-12 февраля 2015 по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений ".

Кабмин подал Раде закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому

Кабинет министров Украины подал Верховной раде законопроект, которым запрещается возврат "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

В частности, законопроект призван внести изменения в законодательство, которое касается вывода неплатежеспособных банков с рынка. В то же время предусмотрены нововведения в ситуациях, когда Министерство финансов становится владельцем такого банка (национализация).

В Раде произошла драка после заседания аграрного комитета (видео)

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода". Вдраке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Нардеп от "СН" Ирина Верещук сообщила, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

После драки нардеп Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Убийство волонтера в Бахмуте: обоих подозреваемых арестовали

Обоих фигурантов в деле избиение волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, 29 ноября на Мирошниченко напали на улице двое несовершеннолетних. Один из них избил потерпевшего, от полученных травм мужчина скончался в больнице. За избиением наблюдал его 17-летний товарищ.

В Молдове заявили, что олигарх Плахотнюк просит убежище в Украине

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк просит убежище в Украине. Об этом заявил мэр молдавского города Бельцы, политик Ренато Усатый, передает tv8.md.

По словам Усатого, Плахотнюк подал запрос на получение политического убежища в Украине некоторое время назад.

Юрия Бардаша внесли в "черный список" Миротворца за интервью Дудю

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, и после этого его внесли в "черный список" Миротворца. На сайте его обвиняют в антиукраинской пропаганде, а также манипулированию общественно значимой информацией.

Ранее украинский продюсер группы "Грибы," высказался неоднозначно о Донбассе. По его словам, "в Украине последние пять лет царит беспредел". Также он сообщил, что у него все сжимается, когда он слышит выражение "донбасское быдло".

"Аталанта" выбила "Шахтер" из розыгрыша Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Противостояние в Харькове на ОСК "Металлист" завершилось со счетом 0:3.

Подопечные Луиша Каштру продолжат участие в плей-офф Лиги Европы