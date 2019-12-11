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В Молдове заявили, что олигарх Плахотнюк просит убежище в Украине

Новости » Политика     11.12.2019 - 11:28
В Молдове заявили, что олигарх Плахотнюк просит убежище в Украине
Фото: Владимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Плахотнюк просит убежище в Украине, чтобы его не выдали РФ

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк просит убежище в Украине. Об этом заявил мэр молдавского города Бельцы, политик Ренато Усатый, передает tv8.md.

По словам Усатого, Плахотнюк подал запрос на получение политического убежища в Украине некоторое время назад.

"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", - заявил он.

Он также уточнил, что Плахотнюк пока не может покинуть США, так как это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Также сообщается, что спецслужбы Молдовы выдали олигарху паспорт на чужое имя, объяснив это его участием в операции по спасению из плена молдавских заложников в Афганистане.

Напомним, в августе Тверский суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Плахотнюк покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филипа на фоне политического кризиса. Кризис разгорелся после того, как поддерживающие президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum объединились против Демократической партии Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти.

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